Erdogan kämpft heute um totale Macht

Tag der Wahrheit für die Türkei und Präsident Erdogan: Heute sind rund 56 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Parlament und einen Präsidenten zu wählen. Für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan ist es der letzte und entscheidende Schritt hin zum von ihm gewünschten Präsidialsystem. Erdogan greift nach der ganzen Macht im Staat.

Allmacht. Im neuen System ist der Präsident gleichzeitig Regierungschef. Er kann Minister nach Belieben ernennen und entlassen, die parlamentarische Kontrolle wird auf ein Minimum eingeschränkt.

Druck von Erdogan: Ein Konkurrent sitzt in U-Haft

Für den Sieg tat Erdogan alles: Noch immer gilt der Ausnahmezustand. Tausende sitzen in U-Haft, darunter auch der kurdische Präsidentschaftskandidat Selahattin Demirtas. Erdogan wird von den Medien bevorzugt: Seine Reden werden in voller Länge im Fernsehen übertragen.

Dennoch ist Erdogans Sieg längst nicht mehr sicher. In den letzten Umfragen verfehlte er die notwendige absolute Mehrheit. Damit droht ihm eine Stichwahl gegen den Zweitplatzierten. Aller Voraussicht nach wird das Muharrem Ince von der sozialdemokratischen CHP.

Am Donnerstag kamen 2,5 Millionen Menschen zu einer Kundgebung in Inces Hochburg Izmir. „Es ist beachtlich, was er unter diesen unfairen Bedingungen geschafft hat“, sagte Türkei-Experte Cengiz Günay zu ÖSTERREICH. In einer Stichwahl könnte er Erdogan sogar aus dem Amt befördern. Und: Im Parlament könnte Erdogans AKP die absolute Mehrheit verlieren.

Drei Viertel der Österreich-Türken halten zu Erdogan

Dabei hatte Erdogan die Wahlen extra vorgezogen, um die Opposition zu überrumpeln und die für ihn noch guten Umfragewerte auszunutzen. Doch die immer stärker spürbare Wirtschafts- und Währungskrise setzte ihm zu. „Vielen Menschen geht es jetzt schlechter“, sagt Wahlbeobachter Reinhold Lopatka im ÖSTERREICH-Interview (siehe links).

In Österreich durften 106.000 Türken bis Dienstag wählen, 52 Prozent gaben ihre Stimme ab. Sie gelten als Erdogan-Fans. Beim Referendum 2017 stimmten 73 Prozent von ihnen für sein Präsidialsystem. Gut möglich, dass diese treuen Erdogan-Wähler ihm die entscheidenden Stimmen bringen. oe24.TV informiert heute ab 17 Uhr fortlaufend über den Ausgang der Wahl. (baa)

"So etwas gibt es in einer echten Demokratie nicht"

Der ÖVP-Abgeordnete ist Wahlbeobachter und heute in Erdogans Istanbuler Heimatbezirk.

ÖSTERREICH: Läuft die Wahl in der Türkei fair ab?

Reinhold Lopatka: Es gibt viele Beschwerden. Im Vergleich zu 2014 hat es sich noch einmal zugespitzt. Das Extremste ist, dass der Kandidat Demirtas aus dem Gefängnis heraus Wahlkampf bestreiten muss.

ÖSTERREICH: Gibt es direkten Druck auf Wähler?

Lopatka: Nein, das wird nicht direkt gemacht, sondern subtil. Vor allem durch die massive Bevorzugung Erdogans in den öffentlichen Medien und den Printmedien. Am Freitag gab es noch eine zweistündige Werbesendung im staatlichen Fernsehen für Erdogan. In einer echten Demokratie gibt es so etwas nicht.

ÖSTERREICH: Wie wird versucht, das Ergebnis zu beeinflussen?



Lopatka: Wahllokale, in denen Erdogans Partei nicht so gut abgeschnitten hat, wurden verlegt, damit die Wähler einen weiteren Weg haben. Das ist weit entfernt von fairen Chancen und kann das Vertrauen in die türkische Demokratie nicht stärken.

ÖSTERREICH: Überrascht es Sie, dass er jetzt trotzdem um den Sieg zittern muss?

Lopatka: Nein. Für viele Menschen ist die wirtschaftliche Situation schlechter, das spüren die natürlich. Hinter vorgehaltener Hand steigt damit die Unzufriedenheit. Erdogan wirkt alt, er wirkt müde. Die Menschen sehen das.

ÖSTERREICH: Wie stark ist die Opposition?

Lopatka: Für Muharrem Ince ist der Zustrom sehr stark. Die alles entscheidende Frage wird sein, ob es eine Stichwahl gibt.

ÖSTERREICH: Wie lautet Ihre Prognose für den Wahltag?

Lopatka: Ich hoffe, dass die Wahl fair und möglichst demokratisch abläuft. Und ich hoffe, dass es keine Terroranschläge gibt, wie es der IS angekündigt hat. (baa)