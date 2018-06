Erneut Restaurierungsversuch missglückt

Wieder missglückte Restaurierung. Über Geschmack lässt sich bekanntlich ja streiten, aber in diesem Fall dürfte sich eine Mehrheit der Betrachter einig sein: Das war wohl nichts. Aber das passiert, wenn ein Amateur an eine heikle Restaurierungs-Arbeit gelassen wird, die Fingerspitzengefühl und professionelles Vorgehen erfordert. Der Fall aus dem kanadischen Sudbury sorgte bereits für Aufregung weltweit. Damals besserte eine Amateurin ein Jesusbild an einer Madonnenstatuette "eigenwillig" nach.

Jetzt ist ein neuer Fall bekannt geworden. Im spanischen Städtchen Estella besserte ein Restaurator eine 500 Jahre alte Georgs-Statue aus - sie ist jetzt komplett rosa, wie der "Guardian" berichtet. Die Figur sieht nun eher aus wie eine Disney-Figur denn eine Heiligen-Darstellung. Das Bild sorgt derzeit international für Wirbel.

De una obra de arte a un dibujito de Disney #Estella pic.twitter.com/946wCzbSPS — GunPerro (@GunPerro) 25. Juni 2018

"Die Kirchengemeinde hat alleine entschieden, die Restaurierung der Statue in Angriff zu nehmen und übertrug die Aufgabe einem Kunstlehrer aus dem Ort", sagte Estellas Bürgermeister Koldo Leoz dem "Guardian". "Der Gemeinderat wurde ebenso wenig informiert wie die Regionalregierung von Navarra."