Erste OPCW-Experten reisen nach Syrien

Nach dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die syrische Stadt Duma sollen erste Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) nach syrischen Angaben bereits am Donnerstag zu Ermittlungen in Syrien eintreffen. Zwei Gruppen von Experten würden am Donnerstag und Freitag im Land erwartet, sagte der syrische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Bashar Jaafari, in New York.



Bei einem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz der syrischen Truppen waren am Samstag in Douma in der Region Ost-Ghuta Dutzende Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden.