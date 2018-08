Osama Bin Laden war einer der meist gefürchtetsten Terroristen der Welt. Als Führer der Terrororganisation Al-Qaida und Drahtzieher der Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2011 wurde er zum Staatsfeind Nummer 1 in den USA.

Nun gab seine Mutter zum ersten Mal ein Interview und zeigt sich von seinen Horror-Taten unbeeindruckt. „Mein Leben war sehr schwierig, weil er so weit weg von mir war. Er war ein sehr gutes Kind und er liebte mich so sehr“, sagt sie dem „Guardian“.

Die Schuld für seine Veränderung gibt sie nicht ihrem Sohn selbst, sondern den Menschen um ihn herum. Alles habe während seines Studiums an der Universität in Dschidda angefangen. „Die Leute dort haben ihn verändert“, sagt sie. Dort wurde er einer Gehirnwäsche unterzogen, so seine Mutter.

„Ich habe ihm immer gesagt, dass er sich von diesen Menschen fernhalten soll, aber er hat mir gegenüber nie zugegeben, was er macht, weil er mich so sehr geliebt hat“, erklärt sie.

Nach den Anschlägen in New York habe er sofort gewusst, wer dafür verantwortlich war. „Wir wussten von Anfang an dass es Osama war, innerhalb der ersten 48 Stunden.“

Über die Familie Bin Laden ist nicht viel bekannt. Sie sind Teil der saudischen Oberschicht und gelten als eine der reichsten Familien. Immer wieder wurde Saudi-Arabien selbst unterstellt, Teil der Anschläge gewesen zu sein. Mit dem Interview wollten sie unterstreichen, dass die Saudis keinerlei Verbindungen mit der verheerenden Terror-Attacke hatte.

Die Familie Bin Laden wurde kurz nach den Anschlägen unter Hausarrest gestellt. Osama Bin Laden selbst wurde 2011 nach zehn Jahren auf der Flucht von einer US-Spezialeinheit aufgespürt und getötet.