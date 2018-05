Erzieherin klebt Sandalen an Kleinkind fest

Die 17 Monate alte Addison aus dem US-Bundesstaat North Carolina zog sich gerne ihre Sandalen aus - was offenbar zwei Erzieherinnen einer Tagespflege in Rage brachten. Sie klebten die Schuhe mit Klebeband an dem kleinen Mädchen fest, sodass dessen Füße anschwollen und sogar blaue Flecken entstanden.

© Screenshot/Facebook

"Nicht nur ihre Schuhe wurden festgeklebt, das Band ging auch um ihre Gelenke und mein 17 Monate altes Kind konnte sich nicht wehren. Das Ganze war lang und fest genug dran, um Schwellungen, Abdrücke und blaue Flecken zu hinterlassen", beschwerte sich die schockierte Mutter des Kleinkindes auf Facebook.

© Screenshot/Facebook

Laut der britischen Zeitung "Mirror" zeigte die öffentliche Beschwerde von Jessica Hayes Wirkung: Die beiden Erzieherinnen wurden gefeuert, darüber hinaus entschuldigte sich die Leitung der Tagespflege bei der alleinerziehenden Mutter.



Langfristige Folgen entstanden für die kleine Addison zum Glück nicht, schon am nächsten Tag freute sie sich auf den Besuch in ihrer Tagespflege.