Ex-Fußball-Star überlebt Brücken-Einsturz in Genua

Das Brückenunglück von Genua forderte mindestens 35 Todesopfer, nach einigen Verschütteten wird noch gesucht. Es gab jedoch auch Überlebende, einer davon ist Ex-Profi-Fußballer Davide Capello.

"Ich war auf dem Weg nach Genua, ich war auf der Brücke", erklärt der 33-Jährige gegenüber dem italienischen Fernsehsender "Sky TG24". "Ich hörte ein Geräusch, dann der Zusammenbruch. Dreißig Meter Flug und dann blieb das Auto zwischen den Säulen und den Trümmern stecken. Es ist unglaublich, ich habe keinen Kratzer abbekommen."

Capello, der in der zweithöchsten italienischen Spielklasse zwei Einsätze für Cagliari Calcio aufweisen kann, rief noch im Auto feststeckend seinen Vater an: "Papa, eine Brücke ist eingestürzt und ich bin mit dem Auto abgestürzt. Keine Sorge, ich bin in Sicherheit."

"Ich bin ein Wunder"

Das Unglück kam plötzlich, schilderte Capello. "Zuerst hörte ich ein Geräusch, dann brach alles zusammen. Ich bin ein Wunder!", sagt der ehemalige U20-Nationalspieler Italiens.

Capello spielte mehr als zehn Jahre lang professionell Fußball

Der Schock über das Geschehene sitzt beim Ex-Profi tief: "Ich bin oft auf dieser Straße gereist, sie ist eine der meist befahrensten in Italien. Ich sah die Straße einbrechen, es war ein großer Schrecken. Ich weiß nicht, wie mein Auto nicht zerquetscht wurde."