Ex-Model springt mit Sohn aus Hotel

Horror in Midtown Manhattan: Ein ehemaliges Playboy-Model sprang gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn vom 25. Stock eines Luxus-Hotels in den Tod.

Stephanie Adams (†46) und ihr Sohn Vincent waren auf einem Balkon im zweiten Stock an der Rückseite des “Gotham Hotel” aufgeschlagen. Beide wurden von der Feuerwehr noch an der Unglücksstelle für tot erklärt.

Unklar war vorerst, ob sie das Kind vor ihrem Sprung in die Tiefe gestürzt hatte.

Former Playboy centerfold Stephanie Adams took her 7-year-old son on fatal jump from Manhattan building https://t.co/vbNdE1Q9HE pic.twitter.com/vCq6xmrdkO — Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) May 18, 2018

Das Ex-Model war verwickelt in einen brutalen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann, dem Chiropraktor Charles Nicolai. Laut einem Familienfreund wäre sie außer sich geraten, nachdem ihr Ex ihr nicht erlaubt hatte, ihren Sohn bei einem Trip nach Europa, wo ihr Freund lebt, mitzunehmen.

Adams war einmal früher in die Schlagzeilen geraten, nachdem sie von der New Yorker Polizei NYPD einen Schadenersatz in der Höhe von 1,2 Millionen Dollar erstritten hatte, nachdem sie ein Cop ohne Grund zu Boden gerissen hatte.

Der grauenhafte Selbstmord hatte Entsetzen bei Hotelgästen ausgelöst.