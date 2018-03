Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Sonntagvormittag bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland festgenommen worden. Das teilte Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas auf Twitter fest. Auch die spanische Zeitung "El Pais" berichtete von der Festnahme.

Beamte der Autobahnpolizei Schleswig-Holstein hätten Puigdemont am Vormittag festgenommen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts in Kiel. Puigdemont, gegen den ein europäischer Haftbefehl besteht, hatte seit Oktober des Vorjahres in Belgien im Exil gelebt.

Puigdemont hatte sich in Belgien im Exil aufgehalten und war am Donnerstag nach Helsinki gereist. Am Samstag wollte er nach Brüssel zurückkehren, wo er auf der Flucht vor der spanischen Justiz seit Ende Oktober 2017 lebt. Agenten hielten Puigdemont kurz vor Sonntagmittag auf, als er die deutsche Grenze von Dänemark auf einer Straße in Richtung Hamburg überquert hatte, von wo er nach Belgien zurückkehren wollte.