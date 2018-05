Explodiert jetzt der Nahe Osten?

Jerusalem/Teheran. Die Lage ist höchst explosiv, die Auswirkungen betreffen uns alle (siehe unten). Der Iran griff am Donnerstag erstmals israelische Ziele auf den Golanhöhen an. 20 Raketen wurden abgefeuert. Sie alle verfehlten ihre Ziele. Israel reagierte mit Vergeltungsschlägen auf iranische Militäreinrichtungen in Syrien. Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman: „Ich hoffe, dass die Episode nun vorbei ist.“ Die Opferbilanz: 23 Tote. Die iranische Militärinfrastruktur ist stark geschwächt.

Militärstratege Gerald Karner zu ÖSTERREICH: „Die Reaktion Israels ist verständlich, es konnte die Verstärkung der iranischen Kräfte in Syrien nicht hinnehmen, sonst wäre die Bedrohung zu hoch“.

Jetzt herrscht weltweit Alarmstimmung: Die Es­kalation kam nur einen Tag nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Atomdeal mit dem Iran auszusteigen. Schlägt der Iran erneut gegen Israel zu, könnte es den Bemühungen um die Rettung des Atomabkommens schwer schaden.

Angela Merkel: »Es geht um Krieg und Frieden«

Warnung. Staatschefs aus allen Lagern warnen vor einem drohenden Krieg. Deutsch­lands Kanzlerin Angela Merkel: „Die Eskalationen der vergangenen Stunden zeigen uns, dass es wahrlich um Krieg und Frieden geht.“ Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ruft zur „Deeskalation“ auf, und auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow sieht die Spannungen als äußerst „beunruhigend“.

Iranische Stellungen an der Grenze zu Israel aufgebaut

Krieg. Hintergrund: Der Iran verstärkt seine Präsenz in Syrien. Die Zahl der Milizionäre wird auf 70.000 geschätzt. Sie wollen ihre Stellungen unweit der israelischen Grenze aufbauen und den Staat von dort aus bekämpfen. Jetzt droht Teheran mit einem weiteren Vergeltungsschlag – die Kriegsgefahr steigt.

Experte: "Das wäre die massivste Eskalation"

