Explosion & Feuer-Inferno auf Campingplatz

In Hohenfelde in Schleswig-Holstein kam es zu einem verheerenden Brand auf einem Campingplatz. Dabei wurde ein 65-Jähriger schwer verletzt. Er schwebt in Lebensgefahr, berichtet die „Bild“-Zeitung.

Bei dem Inferno brannten insgesamt elf Wohnwagen und ein Auto nieder. Außerdem explodierten mehrere Gasflaschen.

Ausgegangen soll das Feuer von dem Wohnwagen des Schwerverletzten. Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr über einen brennenden Camper informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Flammen bereits ausgebreitet.

Die Feuerwehr vermutet, dass der Wind das Übergreifen des Feuers angefacht habe. Die elf Wohnwagen waren komplett niedergebrannt. Auch weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.