Explosion bei US-Botschaft in Peking

Bei der US-Botschaft in Peking hat sich am Donnerstag eine Explosion ereignet. Die Polizei habe das ohnehin stark gesicherte Gelände weiter abgesperrt, sagte eine Augenzeugin der Deutschen Presse-Agentur. In ersten Berichten gab es keine Angaben zu möglichen Opfern. Kurz nach der Explosion wurden aber erste Absperrungen bereits wieder geräumt.