Berlin. In der Bar "Casablanca" am Teltower Damm in Zehlendorf hat es am Donnerstagmorgen eine Explosion gegeben. Dabei seien drei Menschen in Berlin-Zehlendorf schwer verletzt worden. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte.

An dem Gebäude am Teltower Damm Ecke Potsdamer Straße sind durch die Wucht der Detonation demnach die Scheiben zerborsten. Die Verletzten wurden nach Feuerwehrangaben vor dem Gebäude gefunden. Laut Polizeisprecherin war die falsche Handhabung einer Gasflasche der Grund für die Explosion.