FBI durchsucht Büro von Trumps Anwalt

Die Affäre um Donald Trumps Affäre mit dem Pornostar Stormy Daniels geht in die nächstee Runde: Laut "New York Times" durchsuchte das FBI am Montag das Büro von Trumps langjährigem Anwalt Michael D. Cohen. Auch Dokumente sollen beschlagnahmt worden sein - diese sollen unter anderem die Zahlungen des US-Präsidenten an die Porno-Darstellerin belegen.

Dementi von Trump

Vor wenigen Tagen hatte Trump in seiner ersten direkten öffentlichen Äußerung zu seiner angeblichen Affäre mit Stormy Daniels dementiert, von der Geldzahlung seines Anwalts an die Pornodarstellerin gewusst zu haben.

"Nein" antwortete er am Donnerstag kurz und knapp auf die Frage, ob er in die Zahlung von 130.000 Dollar eingeweiht gewesen sei, die Daniels kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 im Rahmen einer Schweigevereinbarung erhalten hatte.

Trump sagte auch, er wisse nicht, warum sein Anwalt Michael Cohen das Geld gezahlt und woher es gestammt habe. Für weitere Auskünfte verwies er im Gespräch mit Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One an Cohen: "Sie müssen Michael fragen." Cohen hatte im Februar angeführt, das Geld aus eigener Tasche gezahlt zu haben.

Die Zahlung ist vor allem deshalb hochbrisant, weil sie möglicherweise einen undeklarierten Beitrag zu Trumps Wahlkampf und damit einen Gesetzesverstoß darstellte.