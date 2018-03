Constantin T., ein in Rumänien geborener Mann, der jetzt in Gloucester (England) lebt, hat eine Frau vergewaltigt und ausgeraubt. Eine Überwachungskamera hat die Tat gefilmt und den dreifachen Familienvater so überführt.

Der 42-Jährige betrank sich nach einem Streit mit seiner Frau. Dann "stolperte" er über die Obdachlose, die von Drogen oder Alkohol bewusstlos war und auf einer Parkbank lag. Zunächst stahl er ihr "nur" ihre Tasche, aber 30 Minuten später kehrte er zurück und missbrauchte die Frau.

T. wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt und wird danach aus England ausgewiesen.