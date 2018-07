Fast 20 Tote bei Explosion in Feuerwerksfabrik

Mindestens 17 Menschen sind in Mexiko bei einer Explosionsserie in einem Lager für Feuerwerkskörper ums Leben gekommen. In lokalen Fernsehberichten war am Donnerstag sogar von mindestens 19 Toten durch das Unglück in der Stadt Tultepec die Rede. Unter den Opfern waren auch Mitglieder der Rettungsdienste, die zu dem Einsatz gerufen worden waren, wie mexikanische Behörden mitteilten.

Die erste Explosion ereignete sich um 09.30 Uhr Ortszeit. Als Polizei und Feuerwehr angerückt waren und sich um die ersten Opfer kümmerten, kam es zu weiteren Detonationen. Die Explosionen zerstörten mindestens vier Lagerhallen, bevor sie unter Kontrolle gebracht werden konnten, wie die Zeitung "Reforma" berichtete. Etwa 40 Menschen seien verletzt worden.

Hohe Rauchsäule zu sehen

Helfer und Helikopter seien am Unglücksort im Norden von Mexiko-Stadt, schrieb der Gouverneur Mexikos, Alfredo Del Mazo, auf Twitter. Im Fernsehen war zu sehen, wie eine hohe Rauchsäule aufstieg. Am Unglücksort lagen Schutt und Trümmerteile.

Die Stadt Tultepec ist bekannt dafür, dass dort die Feuerwerkskörper für traditionelle mexikanische Feste hergestellt werden. In der Vergangenheit war es bereits mehrfach zu tödlichen Unglücken gekommen. Im Dezember 2016 wurden bei einer Reihe von Explosionen auf dem größten Markt für Feuerwerkskörper des Landes 42 Menschen getötet und 70 verletzt.