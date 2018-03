Feuer-Hölle mitten in Glasgow

Mitten im schottischen Glasgow ist am Donnerstag ein Riesen-Brand ausgebrochen. Etwa sechs Feuerwehrautos sind vor Ort in der Sauchiehall Street in der Nähe zur Hope Street. Die schockierenden Bilder zeigen das Ausmaß der Flammen. Die Rauchentwicklung ist enorm und deckt sich über die gesamte Einkaufsstraße.

Das Feuer brach in einem Gebäude aus und bedeckt die gesamte Innenstadt mit Rauch. Die angrenzenden Gebäude wurden von den Einsatzkräften evakuiert und der Verkehr in den näheren Straßen brach zusammen.