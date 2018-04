Feuer im New Yorker Trump Tower

Die Feuerwehr in New York ist am Samstag (Ortszeit) wegen eines Feuers im 50. Stock des Trump Towers alarmiert worden. Man gehe gegen das Feuer vor, erklärte die Feuerwehr. US-Präsident Donald Trump hielt sich gerade in Washington auf. Ein Video in einem Sozialen Netzwerk zeigte ein kleines Feuer im Trump Tower in Manhattan.

Erst am 8. Jänner brannte es im Trump Tower. Damals dürfte ein elektrischer Heizkörper im Kühlungsbereich das Feuer ausgelöst haben.

Corner one vented. Maybe partially extinguished but main blaze still present. Feel free to follow for more updates. #trumptower #fire pic.twitter.com/YGjmqEQ2tO — Michael J Lukiman (@michael_lukiman) April 7, 2018