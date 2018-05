Feuerwehr holte Kuh von Baugerüst

In Bayern hat sich eine Kuh auf ein Baugerüst verirrt und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Jungrind habe am Abend des Almauftriebs das Abenteuer gesucht und sei am Samstag auf ein Gerüst an der Arzmoosbrücke an der kurvenreichen Sudelfeldstraße in der Nähe von Bayrischzell gestiegen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Flintsbach.



Das Tier geriet in Panik und stürzte zwischen der Brücke über den Arzbach und dem Baugerüst zwei Gerüstetagen tiefer. Dort kam die Kuh nicht mehr vorwärts, weil das schmale Gerüst an einem der Brückenbögen endete. Die Feuerwehrleute sicherten sie fachmännisch gegen einen weiteren Absturz und bauten ihr eine Behelfsbrücke zur anderen Seite des Brückenbogens, während der Besitzer sein Tier beruhigte. Letztlich konnte das Jungrind laut Feuerwehr sicher vom Gerüst geführt und nahezu unverletzt zurück zur Herde gebracht werden.