Flüchtlingskind auf NGO-Schiff geboren

Im Hafen der sizilianischen Stadt Catania ist am Sonntag ein Schiff mit 70 Flüchtlingen eingetroffen. Zu den Migranten zählte ein Neugeborenes, das an Bord des NGO-Schiffes Aquarius am Samstag zur Welt kam. Der Bub wurde Miracle (Wunder) genannt. Kind und Mutter seien wohlauf, berichtete Amoin Soulemane, Geburtshelferin der NGO "Ärzte ohne Grenzen", die sich an Bord des Schiffes befand.

Problemlose Geburt

Die Mutter war am Donnerstag von einem Schiff der italienischen Marine aufgegriffen worden. Danach wurde sie an Bord der "Aquarius" gebracht. Die Geburt verlief problemlos. Die Mutter hatte mehrere Monate lang in Libyen verbringen müssen, bevor sie die Reise antreten konnte.

600 Migranten aufgegriffen

600 Migranten werden am Montag im Hafen Palermo eintreffen. Sie waren von dem spanischen Militärschiff Numancia aufgegriffen worden. Am Samstag war ein Schiff der italienischen Küstenwache mit 721 afrikanischen Flüchtlingen im Hafen der sizilianischen Stadt Augusta eingetroffen. An Bord befand sich auch die Leiche eines Migranten aus Eritrea. Die Migranten befanden sich an Bord eines Schiffes und von drei Schlauchbooten und waren in internationalen Gewässern gerettet worden.