Flugpersonal ließ Katze entwischen

Die Fluggesellschaft Malaysia Airlines hat wegen einer ausgebüxten Katze Ärger. Das Personal auf dem Flughafen in Labuan im Osten Malaysias habe seine Katze kurz vor seinem Abflug aus ihrer Transportbox entwischen lassen, schrieb der Passagier Kiran Kumar Nesarajah im Online-Netzwerk Facebook. Eigentlich hatte er sein Haustier auf einem Inlandsflug in die Hauptstadt Kuala Lumpur mitnehmen wollen.



Nach dem Check-In habe offenbar jemand vom Personal die Transportbox seiner Katze geöffnet und sie danach nicht richtig verschlossen, schrieb der aufgebrachte Fluggast diese Woche. "Jetzt haben wir eine entlaufene verängstigte Katze, die sich in einem Abflussrohr auf der Startbahn versteckt." Das Personal habe nur zehn Minuten nach dem Tier gesucht und dann aufgegeben.

"Keiner hat erklärt, was passiert ist"

Nach seiner Landung in Kuala Lumpur habe weder die Flugzeugbesatzung noch das Bodenpersonal gewusst, was mit seiner Katze passiert sei, kritisierte Nesarajah. Auch später habe sich keiner von Malaysia Airlines um den Fall gekümmert. "Nicht ein einziger Anruf. Keiner hat erklärt, was passiert ist", kritisierte der Katzenhalter.



Die Fluggesellschaft erklärte am Mittwoch, der Fall werde untersucht. "Malaysia Airline achtet sehr genau auf all seine Fracht", beteuerte das Unternehmen. Durch das Verschwinden seines Flugs MH370 mit 239 Menschen an Bord und den Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine war Malaysia Airlines 2014 in eine schwere Krise geraten. Wegen anhaltender Verluste stand sie kurz vor dem Bankrott.