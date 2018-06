Forscher schocken: Noch mehr Weiße Haie vor Mallorca?

Für die Wissenschaftler ist es eine Sensation, seit fast 40 Jahren ist kein Weißer Hai mehr in spanischen Gewässern gesichtet worden. Viele Mallorca-Urlauber sind hingegen in Panik. Viele gehen nur zögerlich ins Meer. Laut Bild-Zeitung wollen einige ihren Urlaub auf den Balearen ganz streichen.



Die Fakten: Meeresbiologen des Forschungszentrums „Alnitak“ haben nur 35 Kilometer vor der Küste von Mallorca den fünf Meter langen Raubfisch gesehen. Sie folgten ihm 70 Minuten lang per Boot. Ganz klar auf dem Foto zu sehen: Die Umrisse knapp unter der Wasseroberfläche. Ein Forscher: „Wir gehen davon aus, dass da noch mehr sind!“

Innerhalb einer halben Stunde wäre Hai an Küste

Der Weiße Hai kann bis zu 60 km/h schnell schwimmen. Innerhalb einer halben Stunde wäre er an der mallorquinischen Küste, bis zum „Ballermann“ würde er knapp unter 60 Minuten brauchen.



Getötet. Erst vor einem Monat sorgte ein weiterer Weißer Hai im Mittelmeer für Schrecken. Das 780-Kilo-Exemplar ging einem tunesischen Fischer vor der Ferieninsel Djerba ins Netz, verfing sich so sehr, dass der Mann ihn töten musste.



Rettung. Auf Mallorca rettete sich vor wenigen Tagen eine Familie aus Oberösterreich aus dem Wasser, als sich ein Blauhai näherte.



Vor einem Jahr gab es große Aufregung am Ballermann: Ein weiterer Blauhai tauchte an drei verschiedenen Stränden auf, viele Urlauber verfielen in Panik. Die Behörden verhängten sogar ein Badeverbot. Schließlich musste eine Tierärztin das Tier mit Morphium einschläfern.