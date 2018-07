Foto-Fail: Hier verbirgt sich ein ekliges Detail

Chloe Morello ist ein wahrer Star auf Instagram. Rund eine Million Abonnenten verfolgt regelmäßig die neuen Beiträge des Models. Dieses Mal sorgte Chloe dabei unbewusst für Lacher.

Eigentlich wollte das Model ihre Fans nur auf ihre pinkfarbenen Socken aufmerksam machen. „Leute, ich brauche eure Hilfe: Ruinieren diese Socken mein Outfit?“, fragte sie ihre Follower. Dabei entdeckten die Instagram-Fans dann aber ein ganz anderes Detail ihres Outfits und machten sich umgehend darüber lustig.

Auf ihrem Rock ist nämlich eine Zeichnung angebracht, die wie ein riesiger schwarzer Penis aussieht. Dementsprechend waren dann auch die Kommentare. So schrieb etwa ein Follower „Ich habe noch nie in meinem Leben so gelacht“, ein anderer kommentierte einfach nur mit „Hahahahaha“. Ob es sich dabei wirklich um ein Foto-Fail handelt oder um eine bewusste Inszenierung, ist bisher nicht bekannt.