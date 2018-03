Frau bei Sexspielen mit Granate getötet

In Peru kam es zu einem tödlichen Sex-Spiel. Nach einem Abend mit viel Alkohol vergnügten sich Ruben Valera Cornejo und seine Frau Yubitza Llerena noch im Schlafzimmer. Am nächsten Morgen wachte Ruben neben seiner toten Frau auf.

Er wurde wegen des Verdachts auf Mord festgenommen, sagt aber, er könne sich an nichts erinnern.

Mörsergranate mit Blut und Schamhaaren gefunden

Wie unter anderem die britische „Dailymail“ online berichtet, starb die Frau nachdem ihr Mann eine Mörsergranate als Sexspielzeug benutzte. Der ca. 40 c,m lange Sprengkörper wurde neben dem Bett in einer Tasche mit anderen Sex-Utensilien gefunden. Auf ihm waren Spuren von Blut und Schamhaaren zu finden. Auch Schmerztabletten wurden von den Ermittlern gefunden. Der Sprengkörper sei bereits nicht mehr scharf gewesen.

Ruben selbst sagt, dass er volltrunken eingeschlafen sei und neben seiner toten Frau aufwachte. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Yubitzas Vater will Vergeltung

Die genauen Umstände ihres Todes müssen nun von den Behörden geklärt werden. Yubitzas Vater ist sich hingegen sicher, dass Ruben Schuld am Ableben seiner Tochter hat. „Er soll für das was er getan hat ins Gefängnis wandern. Ich werde bis zum Schluss dafür kämpfen“, so Washington Llerena.