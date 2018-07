Frau kletterte auf Freiheitsstatue: Festnahme

Eine Protestaktion gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump an der New Yorker Freiheitsstatue hat am Mittwoch zu Festnahmen und zur Räumung der beliebten Touristenattraktion geführt. Als Vorsichtsmaßnahme sei die Insel Liberty Island, die rund 2,5 Kilometer vor der Südspitze Manhattans liegt, geräumt worden, berichtete der Sender CNN.



Polizisten bemühten sich, eine Frau, die auf den Sockel der berühmten Statue geklettert war, zur Aufgabe zu bewegen.

Sieben Festnahmen

Mitglieder der Aktivisten-Gruppe "Rise and Resist" bekannten sich zu der Protestaktion am Unabhängigkeitstag der USA. Sie hatten am Fuß der Freiheitsstatue eine Fahne mit der Aufschrift "Abolish ICE" ausgerollt. Damit riefen sie zur Abschaffung der Polizeibehörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) auf. Beamte dieser Behörde waren immer wieder durch als überhart kritisiertes Durchgreifen gegen Migranten aufgefallen. Nach US-Medienberichten wurden sieben Demonstranten festgenommen.