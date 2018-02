Frau lebte jahrelang neben toter Mutter

Eine vereinsamte Pensionistin in der ukrainischen Hafenstadt Mykolajiw hat der Polizei zufolge eine sehr lange Zeit neben ihrer toten Mutter gelebt. Nach Hinweisen von Nachbarn fand die Polizei die 77-Jährige in ihrer verwahrlosten Wohnung, teilte die Behörde am Dienstag mit. In einem der zugemüllten Räume fanden die Beamten auch die mumifizierte Leiche der Mutter.



Die Todesumstände werden noch untersucht, hieß es. Die Behörden seien eingeschaltet worden, weil die kinderlose Frau jeglichen Kontakt zu Nachbarn verweigert habe. Gas, Wasser und Strom waren wegen Schulden bereits vor einiger Zeit abgestellt worden. Die Pensionistin sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll die Frau mindestens zehn Jahre mit der Toten gelebt haben.