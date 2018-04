Frau stürzte von Kreuzfahrtschiff

Eine Passagierin ist vor der Küste Australiens von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt und allem Anschein nach gestorben. Bis in die frühen Morgenstunden am Freitag sei ohne Erfolg nach ihr gesucht worden, teilte der Kreuzfahrt-Veranstalter Carnival Australia mit. Dann sei die Suche eingestellt worden. Die Frau soll Medienberichten zufolge mit Ehemann und Kindern Urlaub auf dem Schiff gemacht haben.

Nach ihrem Sturz am Donnerstagnachmittag seien umgehend Rettungsringe ins Wasser geworfen worden, berichtete das Blatt "The Courier Mail". "Die schwere Entscheidung, die Suche einzustellen, ist erst nach Expertenrat getroffen worden", teilte der Veranstalter mit. Man halte es demnach für unmöglich, dass die Frau nach einer Nacht auf See überlebt habe. Berichte, wonach die Frau mit Übelkeit zu kämpfen gehabt habe und dann bei einer hohen Welle von Bord gestürzt sei, wies der Veranstalter zurück. Ihre Nationalität war zunächst nicht bekannt.

Das Schiff "Pacific Dawn" befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks rund 150 Seemeilen (277,8 km) vor der zu Frankreich gehörenden Inselgruppe Neukaledonien im Südpazifik. Das Schiff sei nun auf dem Weg zurück nach Brisbane. Der Vorfall sei der Polizei gemeldet worden.