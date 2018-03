Frau sucht alten One-Night-Stand: Überraschende Wende

Vor 15 Jahren war es eine wilde Liebes-Nacht - allerdings eine mit Folgen. Terri Reid aus Blackpool ist heute Mutter einer 15-jährigen Tochter, wer der Vater ist, weiß sie nicht mehr. Nur, dass er groß, dunkel und sexy war und vermutlich aus Wales stammt. Jetzt ist ihr aber doch noch etwas eingefallen, was die Suche erleichtern könnte, berichtet die Sun.

Terri lernte den in etwa gleichaltrigen Mann in einem Klub in ihrer Heimstadt Blackpool kennen. Er dürfte mit seiner Familie dort auf Urlaub gewesen sein, vermutet sie heute. Sie nahm ihn mit nach Hause, am nächsten Tag trennten sich die Wege. Weil aus dieser Nacht eine Tochter entstand, sucht Terri jetzt via Internet nach dem Mann aus Wales.

Jetzt ist ihr überraschend doch noch etwas eingefallen, was die Suche deutlich erleichtern könnte. "Er hieß vielleicht Liam", schätzt die heute 32-Jährige.