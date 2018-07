Fünf tote Kinder nach Brand bei New York

Fünf Kinder im Alter zwischen zwei und 13 Jahren sind nach einem Feuer nahe New York ums Leben gekommen. Der Brand war nach Polizeiangaben vergangenen Freitag in einem dreistöckigen Wohnhaus in Union City/New Jersey ausgebrochen, das auf der anderen Flussseite Manhattans liegt.

Ein Mädchen (5) und ihr Cousin (2) starben sofort, dessen Bruder (7) Stunden später im Krankenhaus, ein weiterer seiner Brüder (13) dann am Sonntag. Nun sei auch eine Schwester (4) ihren Verletzungen erlegen, wie das "Jersey Journal" berichtete. Der Gesundheitszustand des ältesten Bruders war Berichten zufolge stabil.

Rund 30 Menschen wurden wegen des Feuers vorübergehend obdachlos. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Auf einer Spenden-Website kamen bis Dienstag rund 40.000 Dollar (34 000 Euro) zusammen, um Hinterbliebene der schwer betroffenen Familie zu unterstützen.