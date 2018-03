Ein fünfjähriges Mädchen ist in einer Volksschule in Südafrika in ein Plumpsklo gefallen und ertrunken. Der Tod eines Kindes "auf so eine unwürdige Art" sei komplett inakzeptabel und zutiefst verstörend, erklärte Bildungsministerin Angie Motshekga am Donnerstag. "Es ist ein wirklich tragischer Unfall."

Das Mädchen fiel demnach am Dienstag in der ländlichen Provinz Ostkap im Ort Bizana, rund 200 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Durban, aus bisher unbekanntem Grund in die Latrine.

Die Regierung wird häufig dafür kritisiert, dass es in manchen der rund 25.000 Schulen im Land noch immer keine adäquaten Toiletten gibt. "Zu wissen, dass wir als Sektor es aus verschiedenen Gründen nicht geschafft haben, das schnell genug zu ändern, bricht mein Herz", erklärte die seit 2009 amtierende Ministerin.

Der Oppositionsabgeordnete Edmund Van Vuuren sprach von einem Skandal, der die vernachlässigte Infrastruktur der Schulen im Ostkap offenlege. "Wie viele Kinder müssen noch ohne Not sterben ... wie viele Kinder werden weiter in Armut gefangen sein, weil sie nicht von einer ordentlichen Bildung profitieren?", fragte der Abgeordnete.

2014 war in der Provinz Limpopo ein fünfjähriger Bub in ein Plumpsklo seiner Schule gefallen und ertrunken. Seine Eltern haben den Staat auf Schadenersatz verklagt.