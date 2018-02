Beim Jäten hat ein israelischer Gärtner einen mittelalterlichen Bronze-Ring mit dem Bildnis des Heiligen Nikolaus gefunden. Der 26-Jährige habe das rund 700 Jahre alte Schmuckstück bei der Umgestaltung eines Gartens in Galiläa im Norden Israels zwischen den Pflanzen entdeckt, teilte die israelische Altertumsbehörde am Montag mit.



"Ich habe (den Ring) abgerieben und gesehen, dass darin das Abbild eines Menschen eingraviert ist", erzählte der Gärtner Dekel Ben-Schitrit. Er veröffentlichte ein Bild des Rings bei Facebook und wurde an Experten weiterverwiesen. "Dieser besondere Ring ist unglaublich gut erhalten und wird einen großen Beitrag zur Wissenschaft leisten", sagte die Archäologin Jana Tschechanowez.

Ring eines Pilgers?

Die Gestalt des Geschenke bringenden Weihnachtsmanns geht auf Legenden um den Heiligen Nikolaus zurück. Er war im 4. Jahrhundert Bischof von Myra in der heutigen Türkei und wird als barmherziger Wundertäter von Christen in Ost und West verehrt. Im russischen Volksglauben ist er der beliebteste Heilige.



Christliche Pilger aus dem gesamten byzantinischen Reich hätten zur damaligen Zeit Bildnisse dieses Heiligen zum Schutz bei sich getragen, sagte Tschechanowez. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Ring einem Pilger gehörte, der auf Reisen den Schutz des Heiligen Nikolaus suchte."