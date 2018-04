Gefängnisse wegen Islamisten überlastet

Deutschlands Gefängnisse sind voll: In mehreren Bundesländern meldet die Justiz eine Auslastung von 90 Prozent und mehr – vor allem, weil immer mehr Islamisten in deutschen Gefängnissen einsetzen. Ihr Anteil habe sich zum Beispiel im Land Hessen seit 2013 mehr als verdreifacht. Auch die Gewalt gegen Gefängnispersonal steigt: In Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Jahr 72 Angriffe gemeldet – mehr als doppelt so viele wie 2016.