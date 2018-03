Geisterfahrer (85) verursacht Todescrash

Ein 85 Jahre alter Geisterfahrer hat am Samstagabend auf einer Autobahn bei Leipzig einen Unfall mit zwei Toten und vier Verletzten verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, war der Mann zunächst richtig auf die Autobahn aufgefahren, hatte aber kurz darauf gewendet. Dann kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. Zwei nachkommende Autos wurden in den Unfall verwickelt.



Der Geisterfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 76 Jahre alte Lenker des entgegenkommenden Wagens wurde schwer verletzt und starb wenig später im Krankenhaus. Seine 73 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Drei Menschen in einem der beiden weiteren beteiligten Autos wurden leicht verletzt.