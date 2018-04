"Geisterfoto" lässt das Netz durchdrehen

Rhynnice Trelfa (28) machte 2011 ein Foto eines Ausfluges in der Nähe von Manchester. Sie ist mit ihrer Familie an einem beschaulichen See im Dovestones Reservoir. Kürzlich postet sie das Bild auf Social Media und wird auf ein gespenstisches Detail aufmerksam.

Im Bild erscheint eine Hand im Hintergrund. Trelfa ist schockiert, als sie das bemerkt. Sie schwört, es sei beim Foto mit Sicherheit niemand hinter ihnen gewesen. "Als ich die Hand auf dem Foto sah, bekam ich eine Gänsehaut", sagt Trelfa. Hinzu kommt: Die Finger scheinen auf den Mann in der Mitte zu zeigen, der in der Zwischenzeit gestorben ist.

"Das Schlimmste kommt noch. Am selben Tag, als ich das Foto hochstellte, wurde eine Frauenleiche in genau dem Teil des Reservoirs gefunden", erzählt Trelfa.