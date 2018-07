Der ehemalige Radiomoderator Adrian Cronauer, der die Vorlage zum Film "Good Morning, Vietnam" lieferte, ist tot. Der einstige Unteroffizier der US-Luftwaffe starb am Mittwoch im Alter von 79 Jahren in seiner Heimat im US-Bundesstaat Virginia, wie einer Mitteilung eines örtlichen Beerdigungsinstituts zu entnehmen war.



Cronauer hatte während des Vietnamkriegs von 1965 bis 1966 eine Sendung im US-Militärradio in Saigon moderiert.

Vorbild für Film

Der Film "Good Morning, Vietnam", in dem der 2014 verstorbene Schauspieler Robin Williams Cronauer verkörpert, beruht lose auf dessen Geschichte in Vietnam. Nach seinem Militäreinsatz in Südostasien arbeitete Cronauer laut dem zu seinem Tod veröffentlichten Nachruf zunächst für Rundfunk und Fernsehen, bevor er Jus studierte. Von 2001 bis 2009 diente er als Berater im Verteidigungsministerium.