Gouverneur macht Hoffnung: Rettungsversuch möglich

Nach offizieller Einschätzung ist ein Rettungsversuch der in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungfußballer möglich. Die Beratungen und Vorbereitungen, ob und wann versucht werde, die Buben und ihren Trainer aus der Höhle zu holen, seien aber noch im Gange, sagte der Provinzgouverneur und Leiter des Rettungseinsatzes, Narongsak Osotthanakorn, am Samstagabend (Ortszeit).

© APA/AFP/YE AUNG THU

"Sehr geeignet"

Der Wasserstand unter der Erde und der Gesundheitszustand der Eingeschlossenen seien "sehr geeignet". Die zwölf Buben und ihr Fußballtrainer befinden sich seit 23. Juni in der überfluteten Höhle in der Provinz Chiang Rai. Sie sitzen an einer trockenen Stelle etwa vier Kilometer im Höhleninneren fest.

© TZOE

Retter unter Druck

Sauerstoffmangel und schlechte Wetteraussichten erhöhen den Druck auf die Retter. In den nächsten Tagen soll es wieder heftige Regenfälle geben. Am Aufenthaltsort der Gruppe ist der Sauerstoffgehalt in der Luft von 21 Prozent auf 15 Prozent abgesunken, wie Narongsak bereits vor zwei Tagen bekannt gegeben hatte.

© AFP