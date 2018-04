Der frühere Diktator von Guatemala, Efrain Rios Montt, ist nach Angaben einer seiner Anwälte tot. Der einstige Staatschef, der in Guatemala von 1982 bis 1983 an der Macht war, starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren in seinem Wohnhaus an Herzversagen, wie der Anwalt Jaime Hernandez mitteilte.



Rios Montt war 2013 wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 80 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll unter anderem für den Mord an 1.771 Indios vom Maya-Volk der Ixil im Norden des Landes verantwortlich sein. Er soll eine gezielte Vernichtungspolitik gegen die Indios in Gang gesetzt haben, die damals verdächtigt wurden, mit linksgerichteten Guerillagruppen zu kollaborieren. Aufgrund von Verfahrensfehlern wurde der Schuldspruch wenige Tage später jedoch wieder aufgehoben. Ein neues Verfahren wurde 2016 aufgerollt und vor seinem Tod nicht zu Ende geführt