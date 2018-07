HIER redet Trump über Mätressen-Cash

Die „Cohen Tapes“ könnten sich zu einem der peinlichsten und gefährlichsten Skandale der bisherigen Trump-Amtszeit ausweiten. Insgesamt hatte das FBI 12 Mitschnitte von Gesprächen zwischen Trump und Cohen bei Razzias im Frühjahr sichergestellt.

Ein Tape wurde jetzt dem Sender CNN von Cohens Anwalt Lanny Davis zur Verfügung gestellt.

Dabei ist Trumps Stimme erstmals zu hören, während er in dubiose Machenschaften verwickelt scheint.

In dem Gespräch unterhalten sich Trump, Cohen und weitere Personen über Schweigegeldzahlungen an eine mutmaßliche Ex-Mätresse, Playboy-Model Karen McDougal.

