Haariges Seemonster an Strand angespült

Bewohner in San Antonio auf den Philippinen machten kürzlich eine rätselhafte Entdeckung. An den Strand wurde ein eigenartiges Unterwasserwesen angespült. Sie hielten das Ungetüm auf ihren Smartphones fest und posteten das Video auf Youtube und in den sozialen Medien, wo es viral ging. Seither rätselt die ganze Welt: Was ist das?

Das Seeungeheuer ist etwa 6 Meter lang und soll unheimlich stinken, sagen die Bewohner. Ein Beamter der Fischerei nahm schließlich Proben. Es wird vermutet, dass es sich hier um einen Wal gehandelt haben könnte.