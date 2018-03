Am 14. April 1912 kollidierte die Titanic, das zu diesem Zeitpunkt größte Schiff der Welt, mit einem Eisberg und sank. 1514 der 2.200 Menschen an Bord starben. Jetzt wurde enthüllt, dass ein kurz vor dem in See stechen gefeuerter Seemann die Katastrophe verhindern hätte können, wenn er noch an Bord gewesen wäre, berichtet die Sun.

Diashow Das nasse Grab der Titanic © AP © AP © AP © AP © AP 1 / 5

Der zweite Offizier David Blair musste seinen Posten kurz vor dem Beginn der verhängnisvollen Reise für einen erfahreneren Seemann Platz machen. Blair vergaß aber, den Schlüssel für einen Schrank, in dem die Ferngläser für den Ausguck eingesperrt waren, zurückzugeben. Historiker behaupten jetzt, dass genau diese Ferngläser die Titanic-Tragödie verhindern hätten können, weil durch sie die Spitze des Eisbergs früher bemerkt worden wäre. Fred Fleet, einer der wenigen Überlebenden des Unglücks hatte schon früher behauptet, dass er die Tragödie verhindern hätte können, wenn er Ferngläser gehabt hätte.