Hamas verkündet Waffenruhe mit Israel

Nach einem heftigen Schlagabtausch mit Israel hat die im Gazastreifen herrschende Hamas am Samstagabend eine Waffenruhe verkündet. Hamas-Sprecher Fawzi Barhoum (Fausi Barhum) teilte mit, ägyptische Bemühungen um eine Beruhigung der Lage hätten Erfolg gehabt. Ein Sprecher des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wollte sich dazu nicht äußern.



Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten Israel am Samstag mit 100 Raketen und Mörsergranaten angegriffen, wie die israelische Armee mitteilte. Israels Luftwaffe bombardierte gleichzeitig Dutzende Hamas-Ziele in dem Küstenstreifen. Bei einem Angriff auf ein Hamas-Gebäude in Gaza wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwei Jugendliche getötet und 14 weitere Menschen verletzt. Netanyahu drohte mit einer Verschärfung der Angriffe im Gazastreifen, sollten Raketenangriffe militanter Palästinenser auf Israel andauern.



Seit dem 30. März haben israelische Soldaten bei teils gewaltsamen Protesten an der Gaza-Grenze nach palästinensischen Angaben rund 140 Menschen getötet. Viele davon waren Hamas-Mitglieder. Die Palästinenser fordern ein Ende der vor mehr als zehn Jahren verhängten Gaza-Blockade und ein Rückkehrrecht in das israelische Staatsgebiet. Sie beziehen sich dabei auf Flucht und Vertreibung Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948.