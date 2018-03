Hawkings letzte Worte an die Welt

Die Welt musste am Mittwoch von Professor Stephen Hawking Abschied nehmen. Der Astrophysiker verstarb mit 76 Jahren in seinem Zuhause in Cambridge. Damit muss sich die Welt von einem ihrer hellsten Köpfe verabschieden. Hawking galt als Pionier in der Physik. Die Fachwelt schätzte Hawking wegen seiner Theorien zum Ursprung des Kosmos und zu Schwarzen Löchern. Sein 1988 erschienenes Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" machte ihn auch bei Laien populär.

Kurz nach Bekanntwerden seines Ablebens veröffentlichte die Universität Cambridge eine Videobotschaft von Hawking. Darin sagt er Folgendes:

„Können Sie mich hören? Es war eine großartige Zeit, um am Leben zu sein und theoretische Physik zu erforschen. Unser Bild des Universums hat sich in den letzten 50 Jahren sehr verändert und ich bin glücklich, wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten konnte. Die Tatsache, dass wir Menschen als Ansammlung von Partikeln der Natur in der Lage waren, so nah an ein Verständnis der Gesetze zu kommen, die uns beherrschen, ist ein großer Triumph. Ich möchte meine Aufregung und meinen Enthusiasmus über diese Herausforderung teilen. Also erinnert euch daran, nach oben zu den Sternen zu blicken – und nicht nach unten auf eure Füße. Versucht, einen Sinn zu erkennen in dem, was ihr seht, und fragt euch, was das Universum existieren lässt. Seid neugierig! Und wie schwierig das Leben auch scheinen mag, es gibt immer etwas, das ihr tun könnt. Es ist wichtig, dass ihr nicht einfach aufgebt. Danke fürs Zuhören.“