"Held von Paris" bekam Aufenthaltserlaubnis

Der für die spektakuläre Balkon-Rettung eines Kindes als Held gefeierte Zuwanderer aus Mali hat in Frankreich seine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Die Präfektur des Verwaltungsbezirks Seine-Saint-Denis stellte Mamoudou Gassama am Dienstag einen vorläufigen Aufenthaltstitel aus, wie eine Sprecherin bestätigte.



Dies hatte Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag angekündigt - als Anerkennung für Gassamas "heldenhafte Tat". "Danke, Frankreich!", sagte der junge Mann nach dem Behördentermin vor Journalisten.

Irre Rettungsaktion

Er hatte am Samstag ein vierjähriges Kind an einem Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses in Paris gerettet. Videoaufnahmen zeigen, wie er sich in Sekundenschnelle von Balkon zu Balkon empor hangelt, bis er das Kind erreicht, das sich an der Außenseite eines Geländers festklammert. Gassama wurde auch als "Spiderman von Paris" bezeichnet.

Macron hatte Gassama am Montag im Elysee-Palast empfangen. Der junge Mann, der sich zuvor illegal im Land aufgehalten hatte, soll nun auch die französische Staatsbürgerschaft bekommen und bei der Pariser Feuerwehr arbeiten können - zunächst im Rahmen eines Zivildienstes.

