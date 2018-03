Das britische Model Erin Willerton, 21 ist auf Skiurlaub im Les Arc Skigebiet in Frankreich, als sie Zeugin einer wilden Oben-Ohne-Party wurde. Die Britin stellte die Szenen schockiert in ihre Instagram-Story. Jetzt kursiert das Video im Netz. Zu sehen sind eine Gruppe von Skiurlaubern, die sich beim Lift vergnügen. Die Mädchen ziehen blank und zeigen ihre Brüste. In einer anderen Szene zieht sich ein Bursche die hose runter und lässt sich von einem Freund einen Klaps geben.

Britin schockiert. Willerton hat die Videos kurz darauf gelöscht. Sie war schockiert über die Party-Szenen in den französischen Alpen. Damit hat die hübsche Britin wohl nicht gerechnet. Willerton ist in Großbritannien ein Social Media-Star und Schwester der Ex-Miss-Großbritannien.