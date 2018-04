Die USA, Frankreich und Großbritannien haben als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz Ziele in Syrien angegriffen. Russland, Verbündeter und Schutzmacht der syrischen Führung von Präsident Bashar al-Assad, drohte umgehend mit Konsequenzen. Befürchtet wird eine weitere Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den USA und Russland.



An den Militärschlägen waren Schiffe und Flugzeuge beteiligt. US-Medien schrieben von Dutzenden Marschflugkörpern. Am Samstag veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium die spektakulären Aufnahmen vom Start der Tomahawk-Raketen in Richtung Syrien.

Start von U-Boot und Raketen-Kreuzer

Die Marschflugkörper wurden von dem U-Boot USS John Warner und dem Raketen-Kreuzer USS_Monterey aus dem Arabischen Golf abgefeuert.

Start der Tomahawk-Rakete an Bord der USS Monterey

Raketen dieses Typs, auch "Cruise Missiles" genannt, verfügen über einen eigenen Antrieb und können bis zu 2.500 Kilometer weit fliegen. Sie treffen ein zuvor programmiertes Ziel, in diesem Fall Assads Chemiewaffenlager.

© US Navy /Lt. j.g Matthew Daniels / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Mehr als 100 Raketen feuerten die Alliierten USA, Frankreich und Großbritannien in der Nacht auf Samstag auf Syrien ab.