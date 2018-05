Hier wird ein Mann aus seinem brennenden Auto gerettet

Dramatische Szenen. Im Roselle Park, in New Jersey (USA) rettete die Polizei einen Mann vor dem sicheren Flammen-Tod. Anrainer sahen das brennende Auto und riefen die Feuerwehr. Polizisten, die in der Nähe waren sahen das Fahrzeug und eilten hin. Augenzeugen berichteten von Geräuschen im Pkw. Tatsächlich war der Fahrer noch darin.

Die Polizei riss ihn vom Sitz. Er war bei laufenden Motor eingeschlafen und trat mit dem Fuß unabsichtlich auf das Gaspedal. Der Mann weigerte sich noch im Halbschlaf aus dem Auto genommen zu werden. Er hatte nach der Rettungsaktion keine sichtbaren Verletzungen und wurde trotzdem ins Krankenhaus gebracht.