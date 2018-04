Bei einem Verkehrsunfall in Indien sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Sie waren am Dienstagabend im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh in einem Kleinlaster auf dem Weg zu einer Hochzeit, als der Wagen von einer Brücke in ein trockenes Flussbett stürzte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weitere 29 Menschen wurden demnach bei dem etwa 15 Meter tiefen Sturz verletzt.

Es war zunächst unklar, warum der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren hatte. Die Opfer sind den Angaben zufolge Angehörige und Freunde des Bräutigams bei der Hochzeit in einem Dorf im Bezirk Sidhi.

135.000 Verkehrstote pro Jahr

Indien ist das Land mit den meisten Verkehrstoten weltweit. Durchschnittlich etwa 135.000 Menschen sterben jedes Jahr auf den Straßen des Landes mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern. Häufige Ursachen sind schlechte Straßen, nicht verkehrssichere Fahrzeuge und leichtsinnige Fahrweise. Erst vergangene Woche kamen 23 Schulkinder bei einem Busunglück und 18 Menschen bei einem Lkw-Unfall ums Leben.