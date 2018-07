Höhlen-Drama: Buben aus Krankenhaus entlassen

Die aus einer Höhle in Thailand gerettete Buben-Fußballmannschaft ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die zwölf Buben und ihr Trainer verließen am Mittwoch das Krankenhaus und stiegen in mehrere Kleinbusse. Vor der Rückkehr zu ihren Familien wollen sie sich erstmals in einer Pressekonferenz (13.00 Uhr MESZ) über ihre Erlebnisse in der Höhle im Norden Thailands äußern.