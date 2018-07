Höhlen-Drama: So geht es den geretteten Buben

Noch liegen sie in der Isolationsstation eines Spitals in Chiang Rai. Die Eltern können die 12 aus der Höhle geretteten Fußballer nur durch eine Scheibe sehen. Doch das könnte sich bald ändern: Der Moment, in dem Mutter und Väter ihre Kinder wieder in die Arme nehmen können, ist nach mehr als zwei Wochen in der Höhle und einer weiteren im Krankenhaus näher gerückt: Bereits am Montag sollen die ersten jugendlichen Kicker entlassen werden.

Fieber

Laut Ärzten haben noch fünf Kinder Fieber, drei eine Mittelohrentzündung, zwei kriegen Antibiotika wegen einer Lungeninfektion.

Helden

In London wurden jene Taucher, die die 13-köpfige Gruppe in einer Höhlenkammer fanden, wie Helden empfangen.

