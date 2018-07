Höhlendrama: Die ersten vier Buben sind gerettet

Vier der thailändischen Jugend-Fußballer sind nach ihrer wochenlanger Höhlen-Gefangenschaft gerettet worden. Spezialtaucher holten die ersten vier der dreizehn Mitglieder einer Buben-Fußballmannschaft am Sonntagabend (Ortszeit) ins Freie, wie die Thai Navy Seals mitteilten. Damit läuft die Rettungsaktion weitaus schneller als zunächst angenommen.

© all

Zunächst hieß es laut Behörden, dass am Sonntag sechs Buben die Höhle verlassen hätten. Damit war die genaue Zahl der Geretteten unklar: Frühere Aussagen der Katastrophenschutzbehörde, wonach bereits sechs Buben aus der Tham-Luang-Höhle gebracht wurden, bestätigte der Einsatzleiter und Provinzgouverneur nicht.

Auf dem Weg ins Freie mussten die Buben in der kilometerlangen Höhle durch schlammiges Wasser, gefährliche Engstellen und Strömungen tauchen. Am Höhlenausgang standen Rettungswagen bereit, die ersten Geretteten wurden sofort per Krankenwagen und Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Erste Buben im Spital

Wie die thailändische Zeitung "Bangkok Post" berichtete, wurden die Buben sofort ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen. Ihr Zustand sei sehr schlecht. Die Retter untersuchten derzeit außerdem den Gesundheitszustand von weiteren Buben, die sich in der Nähe des Höhlenausgangs befinden.

"Die Operation heute lief sehr problemlos", sagte Einsatzleiter Narongsak Osotthanakorn und fügte hinzu, die Rettungsaktion werde in zehn bis 20 Stunden fortgesetzt. Die Taucher müssten nun die Atemluftvorräte auffrischen, die in der ersten Phase aufgebraucht worden seien. Alle Buben hätte Atemmasken getragen und seien von den Tauchern durch die Tunnel geleitet worden.

Gegen 16 Uhr MESZ wurde die Rettungsaktion unterbrochen. Sie soll am Montag fortgesetzt werden.



Sinkende Wasserstände in der teilweise überfluteten Höhle könnten die Rettungsmission beschleunigt haben. Sauerstoffmangel und schlechte Wetteraussichten hatten zuletzt den Druck auf die Retter erhöht. In den nächsten Tagen soll es wieder heftige Regenfälle geben. In Südostasien ist gerade Monsunzeit. Zudem sank am bisherigen Aufenthaltsort der Gruppe in der Höhle der Sauerstoffgehalt in der Luft. Auch das sprach dafür, die Rettungsaktion nicht länger hinauszuschieben.



Local police chief has just told me that two of the boys are out of the cave complex. Safe and reasonably well apparently — John Irvine (@johnirvineitv) July 8, 2018

Wasser ließ keine Zeit mehr

Angesichts drohender neuer Regenfälle konnten die Verantwortlichen für die Höhlenrettungsaktion in Thailand nach Einschätzung des deutschen Experten Martin Groß nicht mehr länger warten. "Wenn die Wassermassen nicht mehr beherrschbar werden und zudem die Gefahr besteht, dass die Jugendlichen bis zu vier Monate eingeschlossen sein werden, muss man handeln", sagte Groß am Sonntag. Der 39-Jährige ist aktiver Höhlenretter und Geschäftsführer des ehrenamtlichen Vereins Höhlenrettung Baden-Württemberg.



Das Risiko, die Kinder mit Tauchern durch die engen Wasserläufe der Höhle ins Freie zu bringen, sei zwar hoch, sagte Groß. "Man kann das den Kindern zutrauen, aber genauso könnte auch jemand in Panik verfallen." Besonders wichtig sei, die Kinder genau zu instruieren, was auf sie zukomme und was von ihnen erwartet werde. "Sie müssen Vertrauen fassen zu ihren beiden Rettern, die sie nach unseren Informationen jeweils begleiten sollen."





© TZOE

Diese 12 Buben müssen gerettet werden

Seit mehr als zwei Wochen sitzen die 12 Fußballbuben und ihr Trainer schon in der Tham-Luang-Höhle fest. Ihre Rettung wird immer mehr zum Wettlauf gegen die Zeit. Fürs Tauchen sind die Kinder im Alter von 11 bis 16 nämlich noch nicht bereit – alle sind extrem geschwächt, manche können nicht einmal schwimmen. Außerdem bräuchten selbst die Elite-Taucher der thailändischen Navy Seals bis zu sechs Stunden für den riskanten Weg durch die stockfinstere und verwinkelte Höhle. Ein Spezialist starb dabei am Freitag – ÖSTERREICH berichtete.

Jeder von zwei Tauchern begleitet



Bei der Operation soll jeder Bub von zwei Tauchern begleitet werden, erklärte der Gouverneur, der die Aktion auch leitet. "Heute ist der Tag X." Die Buben sollen nach und nach herausgebracht werden. Die Experten erwarten, dass der Einsatz, der um 10.00 Uhr Ortszeit (05.00 MESZ) begann, am Sonntagabend um 21.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) beendet sein wird. Andere Mitglieder des Rettungsteam erklärten jedoch, die Operation könnte auch drei bis vier Tage in Anspruch nehmen.



Diashow Fußball-Team in Höhle eingeschlossen © all © all © all © all © all © all 1 / 6

× Fußball-Team in Höhle eingeschlossen

Regen lässt das Wasser wieder dramatisch steigen

Monsun. Dazu kommt der Monsun. Für das Wochen­ende sind teils heftige Niederschläge angekündigt, die das Wasser in der Höhle weiter steigen lassen könnten. Alle Versuche, das Wasser abzupumpen, wären dann chancenlos. Auch mehr als hundert Bohrungen brachten bislang nicht den gewünschten Erfolg.

Erste Eingeschlossene sind offenbar schon krank

Hygiene. Je länger die Kinder und ihr 25-jähriger Trainer in der Höhle ausharren, desto gefährlicher werden auch die hygienischen Verhältnisse. Laut Medienberichten zeigen zwei der Kinder und ihr Betreuer schon Anzeichen einer Infektion.

Das Problem: Alle 13 sind nicht nur auf engstem Raum eingepfercht, sie müssen sich dort auch erleichtern. Der Ausbreitung von Bakterien, Viren und Pilzen ist angesichts dieser fürchterlichen Verhältnisse Tür und Tor weit geöffnet.

Gefahr. Selbst bei bester Gesundheit wäre der Weg eine Tortur. Fast fünf Kilometer müssen bewältigt werden. Alles in kompletter Dunkelheit, mehr als 500 Meter davon bei lebensgefährlichen Tauchgängen, die sogar Experten vor gewaltige Herausforderungen stellen. Die heikelste Stelle musste sogar aufgebohrt werden. Die Navy Seals mussten trotzdem unter Wasser ihre Sauerstoffflaschen abnehmen, um durchzukommen.

Video zum Thema Höhlen-Drama: "Psychische Katastrophe" Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema Höhlen-Drama: Buben schreiben Briefe Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

"Macht euch keine Sorgen": Bewegender Brief aus Höhle

Alle sorgen sich um sie, doch die Eingeschlossenen versuchen die Außenwelt zu beruhigen.

Chiang Rai. Die Kinder gaben den Brief einem Rettungstaucher mit. Jetzt sorgt er weltweit für Gänsehaut-Feeling: „Macht euch keine Sorgen, wir sind alle stark“, der Text steht auf der Facebook-Seite der thailändischen Navy Seals Spezialeinheit.

„Wir wollen nach Hause, so schnell wie möglich“, steht mit blauer Kuli-Tinte auf einem karierten Notizblock. Jeder der 12 Buben richtete persönliche Worte an seine Liebsten: „Mir geht es gut, es ist ein bisschen kalt, aber keine Sorge. Vergesst nicht, meine Geburtstagsparty vorzubereiten“, steht da etwa. Oder: „Wenn wir rauskommen, wollen wir viele Sachen essen.“

Ekkapol Chantawong, der Fußball-Trainer, der die Truppe in die Höhle führte, entschuldigt sich in seinem Brief direkt bei den Eltern: „Allen Kindern geht es noch gut. Ich verspreche, mich sehr gut um sie zu kümmern.“