Horror-Crash in Süditalien: 10 Saisonarbeiter gestorben

Bei einem Unfall unweit der süditalienischen Stadt Foggia sind am Montag zehn ausländische Saisonarbeiter ums Leben gekommen. Ein Lieferwagen mit bulgarischem Kennzeichen prallte mit den Migranten an Bord gegen einen mit Paradeisern beladenen Lkw, berichteten Medien. Die Arbeiter hatten auf den Feldern der Gegend Gemüse gepflückt.



In der selben Gegend hatte sich am Samstag ein ähnlicher Unfall ereignet, bei dem vier Migranten, die ebenfalls als Saisonarbeiter eingesetzt wurden, tödlich verunglückt waren. Dabei wurden vier weitere Männer schwer verletzt.